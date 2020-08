Infektionen im Kreis Viersen : Drei neue Corona-Fälle am Donnerstag

Drei neue Corona-Fälle am Donnerstag

Im Kreis Viersen wurden am Donnerstag drei neue Fälle einer Corona-Infektion bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag drei neue Fälle einer Corona-Infektion bekannt geworden. Aktuell gelten 53 Menschen im Kreisgebiet als infiziert, 199 Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Im Kreis Viersen sind am Donnerstag drei neue Corona-Fälle bekannt geworden. Wie eine Sprecherin des Kreises mitteilte, handelt es sich in einem Fall um einen Reiserückkehrer. In den vergangenen sieben Tagen ist die Zahl der neuen bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner im Kreis Viersen von fünf auf vier gesunken.