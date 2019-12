Vorfall in Viersen : Diebe schlagen auf Viersener ein

Viersen Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen drei mutmaßliche Weihnachtsbaum-Diebe.

Drei Männer haben am Samstag gegen 23 Uhr in Viersen an der Güterstraße auf einen 50-jährigen Viersener eingeschlagen und ihn getreten, als er am Boden lag. Danach flüchteten die Täter. Die Polizei bittet um Hinweise und ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete, hatte der 50-jährige an jenem Samstagabend an der Güterstraße die drei Männer dabei beobachtet, wie sie zwei verpackte Weihnachtsbäume wegtrugen. Der Viersener vermutete, dass die Bäume kurz zuvor von einem nahen Supermarkt gestohlen worden waren, und sprach das Trio an. Unvermittelt schlugen die nach Polizeiangaben etwa 25 bis 30 Jahre alten Täter auf den Mann ein und traten ihn, wenige Augenblicke später flüchteten sie ohne die Bäume in Richtung Krefelder Straße. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.