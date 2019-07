Kriminalität in Brüggen und Viersen : Drei Kinder zündeln an Bushaltestelle

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Einsatzkräfte trafen an der Bushaltestelle auf drei Kinder, die schon als vermisst gemeldet waren.

Brüggen/Viersen Bei gleich zwei Einsätzen haben es Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag mit zum Großteil strafunmündigen Tatverdächtigen zu tun bekommen. Gegen 8.50 Uhr meldete ein Passant der Polizei, dass er drei Jugendliche dabei erwischt habe, wie sie an einer Bushaltestelle in Brüggen den Müll in der dortigen Mülltonne anzündeten.

