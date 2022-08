Feuer in Viersen : Jugendliche setzen Müllcontainer in Brand

Die Polizei konnte mit Hilfe von Zeugenangaben drei Tatverdächtige ermitteln. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Ein Zeuge filmte die Tat und alarmierte die Polizei: Drei Jugendliche haben am Sonntagabend, gegen 21.20 Uhr, am Rathausmarkt einen Müllcontainer in Brand gesetzt.

„Aufgrund der Zeugenaussage konnten die Einsatzkräfte die Jugendlichen im Rahmen der Nahbereichsfahndung identifizieren“, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Bei den Tatverdächtigen handele es sich um zwei junge Viersener, 13 und 14 Jahre alt, sowie einen in Herne lebenden 18-Jährigen. Entsprechende Strafanzeigen wurden der Polizeisprecherin zufolge angefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

(naf)