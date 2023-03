Engagement in Schwalmtal Kinder demonstrieren zum Welt-Down-Syndrom-Tag

Was haben zwei unterschiedliche Socken mit Akzeptanz von Vielfalt zu tun? Sie sind ein Erkennungszeichen für alle, die den Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März unterstützen. Warum differierende Fußkleider? Die Idee dazu stammt von einer Down-Syndrom-Gruppe im Libanon: Sie wollte 2013 mit verschiedenen Socken zeigen, dass jeder unterschiedlich ist – und deshalb sollten es auch die Strümpfe sein. An diesem weltweiten Aktionstag hat sich auch das AWO-Familienzentrum Nottbäumchen in Schwalmtal-Waldniel beteiligt und ein Plakat an Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) und seinen Vize Jupp Pascher (SPD) übergeben.