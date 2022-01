Nach Automatensprengung in Viersen : Mutmach-Banner am „Dorv-Laden“

Hartwig Ballis, Peter Breidenbach (oben v.l.) und Michael Wolter mit dem Banner. Noch hat der Laden geschlossen, aber es soll bald einen Notbetrieb geben. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Das Team des „Dorv-Ladens“ in Viersen-Boisheim hat am Freitag ein Banner mit der Aufschrift „Sowas haut uns nicht um“ am Gebäude befestigt. „Damit möchten wir den Boisheimern signalisieren, dass wir den Dorv-Laden wieder aufmachen“, erläutert der ehrenamtliche Geschäftsführer Michael Wolter.

In der vergangenen Woche hatten bisher unbekannte Täter den außen angebrachten Geldautomaten gesprengt, das Gebäude wurde stark beschädigt, der Laden ist seither zu. Schnellstmöglich möchte das Team zumindest wieder einen Notbetrieb anbieten. Wolter rechnet aber damit, dass dies frühestens in der übernächsten Woche möglich ist. naf/Foto: Knappe

(naf)