Vorfall in Brüggen-Bracht : Dohlennest auf Kamin sorgt für Feuerwehreinsatz

Der Nestbau von Dohlen kann für Menschen tödlich enden. Foto: Busch

Brüggen In Brüggen schlug am Freitag ein Rauchmelder an. Dohlennester verursachen immer wieder Todesfälle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein lauter Rauchmelder hat Nachbarn am Freitagabend um 22.16 Uhr an der Straße Op de Haag in Brüggen-Bracht aufgeschreckt. Da auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus niemand reagierte, alarmierten sie die Feuerwehr. Der Feuerwehr-Löschzug Bracht rückte mit 18 Kräften aus.

Um einen Fehlalarm handelte es sich nicht, da bereits im Treppenhaus der Geruch nach Rauch wahrzunehmen war. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und stellte fest, dass der Rauch aus dem offenen Kamin kam.

Eine Kontrolle zeigte ein Problem: Ein anderer Mieter hatte in seiner Etage aufgrund des kühlen Abends den Kamin angemacht – wie schon am Abend zuvor. Doch im Laufe des Tages hatten wohl Dohlen eifrig an ihrem Nest gebaut. Dafür hatten sie sich den Schornstein des Mehrfamilienhauses ausgesucht. Das war niemandem aufgefallen.

Das schnell fertiggestellte Nest verhinderte, dass der Rauch abziehen konnte; er wurde zurückgedrückt und konnte dann erst in der betroffenen Wohnung entweichen. Die Feuerwehr lüftete die verrauchten Räume. Ein Schornsteinfeger kümmerte sich um den Kamin und die Beseitigung der Reste des Nests.

Einsätze dieser Art sind laut Feuerwehr nicht nur im Dohlendorf Bracht regelmäßig zu verzeichnen, sondern auch in anderen Ortsteilen. Dohlen bevorzugen Schornsteine für ihren Nester. Sie können bei deren Bau beachtlich schnell sein. Nicht jeder Vorfall endet dabei so glimpflich wie der am Freitag: In Nordrhein-Westfalen haben Dohlennester schon mehrmals pro Jahr dazu geführt, dass der Rauchabzug verstopft war und Menschen an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sind.

Der Tipp der Feuerwehr: Zur Nestbauzeit sollten Dach und Schornstein regelmäßig kontrolliert werden. Tummeln sich dort Dohlen, sollte man wachsam sein. Wie man sich davor schützen kann, wissen Schornsteinfegermeister.

(busch-)