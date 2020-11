Diskussion um geplante Baumfällung in Viersen : Schulhof-Eiche: BUND mit weiterer Beschwerde

Süchteln Nachdem der Kreis Viersen die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Leiter der Brüder-Grimm-Schule in Süchteln als unbegründet zurückwies, wendet sich der BUND nun mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine Kreis-Mitarbeiterin an die Bezirksregierung.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Viersen stellt bei der Bezirksregierung Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Martina Hans vom Kreis-Schulamt. Darüber informiert die BUND-Vorsitzende Almut Grytzmann-Meister in einer Pressemitteilung. Beigefügt ist ein Schreiben an die Bezirksregierung, datiert auf den 17. November. Damit möchte Grytzmann-Meister weiterhin verhindern, dass eine Eiche auf dem Pausenhof der Brüder-Grimm-Schule in Süchteln gefällt wird. Der Umbau des Schulhofs, mit dem die Baumfällung einher gehen soll, könnte nach Angaben der Stadt Ende November beginnen. Zuletzt hatte der BUND im Oktober mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schulleiter Oliver Bossmans versucht, den Erhalt des Baumes zu erwirken. Grytzmann-Meister warf dem Schulleiter vor, er habe „durch eine falsche Tatsachendarstellung den Umweltausschuss der Stadt Viersen veranlasst, für die Fällung dieses Baumes zu stimmen“. Der zuständige Kreis Viersen wies die Beschwerde als unbegründet zurück. Deshalb wendet sich der BUND an die Bezirksregierung.