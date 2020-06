Verkehr in Niederkrüchten : Plan für Nordtangente für Elmpt in der Kritik

Anfang und Ende der geplanten Nordtangente in Elmpt am zweiten Kreisverkehr über die Alte Zollstraße hinweg in den Nollesweg. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Die SPD hatte einen Antrag für eine Nordtangente um Elmpt eingebracht. Eigentlich sollte er lediglich in den Planungsausschuss überwiesen werden. Doch schon in der Ratssitzung machten Grüne und CDU klar, dass sie wenig davon halten.

Die CDU hatte schon auf ihrer Internetseite klar Stellung bezogen: „Was wir benötigen, ist ein bereits seit langem von der CDU gefordertes, das gesamte Gemeindegebiet umfassende Verkehrslenkungsgutachten. Das träfe dann in erster Linie die schweren Lkw, die die Maut umgehen wollen, zum Beispiel auf der Hauptstraße in Elmpt oder auch auf der Swalmener Straße. Oder: Was machen die Lastwagen auf der Straße Am Dahmensee / Schwalmweg auf dem Wanderparkplatz? Aber natürlich auch das Vermeiden von Durchfahrverkehr in reinen Wohngebieten. Warum etwas fordern, wozu es überhaupt noch keine Daten gibt.“ Im Rat erneuerte CDU-Fraktionsvorsitzender Johannes Wahlenberg seine Forderung nach einem Verkehrslenkungskonzept. Eigentlich soll der SPD-Antrag nicht diskutiert, sondern zur weiteren Beratung in den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen werden. Das wird er auch, allerdings mit der Maßgabe, die Verkehrslenkung insgesamt in den Blick zu nehmen.