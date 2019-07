In der Begegnungsstätte Niederkrüchten : Diskussion über Sparkassen-Schließung

Rund 40 Niederkrüchtener kamen zur Versammlung, um die geplante Filialschließung in Niederkrüchten noch zu verhindern. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Im kommenden Frühjahr will die Sparkasse Krefeld 19 Filialen schließen, davon sieben im Westkreis. Vor diesem Hintergrund stand die Vorstandsvorsitzende Birgit Roos Bürgern in Niederkrüchten Rede und Antwort.

Anita Dörenberg hatte 634 Unterschriften und einen flammenden Appell für Birgit Roos. „Enttäuschen Sie uns nicht. Gehen Sie nochmal in sich“, sagte die Niederkrüchtenerin, die sich mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Sparkassen-Filiale an der Hochstraße einsetzt, zur Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Krefeld. Die war auf Einladung der Niederkrüchtener CDU in die Begegnungsstätte gekommen – und erweckte nicht den Eindruck, dass an der Entscheidung der Sparkasse, zehn ihrer 28 Geschäftsstellen im Kreis Viersen zu schließen, noch zu rütteln sei.

Anita Dörenberg überreicht der Vorstandsvorsitzenden Birgit Roos 634 Unterschriften gegen die Schließung der Filiale. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nur rund 40 Besucher nahmen an der Diskussionsveranstaltung teil – überraschend wenig angesichts der hohen Wellen, die die Schließungs-Pläne in der Region geschlagen hatten. Mehrere Redner äußerten Unverständnis über die Sparkassen-Entscheidung. Von „Vertrauensverlust“ war die Rede. Viele betonten, wie wichtig der persönliche Kontakt zu einem Mitarbeiter vor Ort gerade in Geldangelegenheiten sei. Trotz des emotional aufgeladenen Themas blieb die Diskussion jedoch weitgehend sachlich.

Info Das Fazit der Organisatoren Durchaus zufrieden mit den Ergebnissen der Diskussion zeigte sich der CDU-Vorsitzende Reinhardt Lüger, der die Veranstaltung moderierte. „Ich nehme mit, dass der Sparkassen-Standort Elmpt gestärkt wird und dass es in Niederkrüchten über ein SB-Terminal und die mobile Filiale auch weiterhin möglich sein wird, Bankgeschäfte zu erledigen. Ziel sollte jedoch sein, dass die mobile Filiale nicht einmal, sondern zweimal pro Woche nach Niederkrüchten kommt.“

Roos machte anhand einer Grafik deutlich, dass immer mehr Sparkassen-Kunden ihre Bankgeschäfte online abwickeln: In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl der Online-Transaktionen von gut drei auf knapp sieben Millionen pro Jahr mehr als verdoppelt, während sich die Zahl der Beleg-Überweisungen auf knapp eine Million halbierte. Dementsprechend gingen auch die Kundenzahlen in den Filialen und die dort getätigten Abschlüsse zurück. Viele Standorte könnten unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Zudem sei die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank „ein Drama“, so Roos. Die Sparkasse stehe im gnadenlosen Wettbewerb. Vor diesem Hintergrund sei ein so dicht geknüpftes Filialnetz nicht aufrecht zu erhalten.

Ein Zuhörer argwöhnte, dass es angesichts des anhaltenden Trends zum Online-Banking nur eine Frage der Zeit sei, bis die Sparkasse mit ihren Filialen ganz aus der Fläche verschwinde. Dem widersprach Roos energisch. Ziel sei es, die Strukturen in der Fläche zu stärken und die verbleibenden 38 Geschäftsstellen zu sichern. Es gelte der Grundsatz, in jeder Kommune mit mindestens einem Standort vertreten zu sein. In der Gemeinde Niederkrüchten sei das Elmpt. Roos sagte konkret zu: „Wir wollen den Standort Elmpt stärken.“

Darüber hinaus werde es eine Art „Sparkassen-Bus“ geben, der als mobile Filiale mit Geldautomat und Selbstbedienungsterminal sowie persönlichen Ansprechpartnern („von Mensch zu Mensch“) insbesondere die von den Filialschließungen betroffenen Standorte anfährt. Niederkrüchten stehe einmal pro Woche auf dem Fahrplan. Darüber hinaus kündigte Roos einen Ausbau der „medialen Filiale“ an. Dies sei ein Beratungs-Center, das online oder telefonisch erreichbar ist und zum Beispiel telefonische Überweisungen, aber auch komplexe Beratung und Geschäftsabschlüsse ermögliche. Die mediale Filiale ist laut Roos mit qualifizierten Sparkassen-Mitarbeitern besetzt und von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Sie soll von aktuell knapp 40 auf 65 Stellen ausgebaut werden und neben Krefeld einen weiteren Standort in Viersen erhalten. Zudem sagte Roos zu, dass die Sparkasse in Alt-Niederkrüchten, ebenso wie in Amern und Bracht, einen Selbstbedienungs-Standort einrichten will. In Niederkrüchten böte sich dafür der neue Rewe-Markt an, der am Standort des bisherigen Raiffeisen-Marktes geplant ist. Für die Übergangszeit zwischen der Schließung der Filiale an der Hochstraße und der Eröffnung des Rewe-Marktes müsse jedoch sichergestellt sein, dass es an anderer Stelle ein SB-Terminal gibt, forderte der CDU-Vorsitzende Reinhardt Lüger.