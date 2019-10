Diskussion in Niederkrüchten : Veränderungen für den Elmpter Wald

Diskussion in Niederkrüchten

Niederkrüchten Der ehemalige britische Militärflughafen in Elmpt wird jetzt erstmals in die Landschaftsplanung einbezogen. Teile der Waldflächen werden unter Naturschutz gestellt. Die Planungen des Kreises finden vor Ort nicht nur Zustimmung.

Größere Änderungen ergeben sich für die Gemeinde Niederkrüchten bei der Erstellung des Landschaftsplanes. Aus bisher neun sollen drei Landschaftspläne werden. Der erste – Landschaftsplan A – trägt den Titel „Grenzwald/Schwalm“ und erstreckt sich über das Gebiet der drei Westkreisgemeinden Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal. Im Norden des Plangebiets ragt noch ein Zipfel Nettetal (rund um Kaldenkirchen) hinein. Auch der Klimawandel macht sich deutlich bemerkbar. Darum soll zum Beispiel der Grenzwald, der in vielen Bereichen noch von Kiefern-Monokulturen aus den Aufforstungen der Nachkriegszeit geprägt ist, nach und nach zu einem klimastabilen Laubmischwald umgestaltet werden.

Neun Landschaftspläne sind die Basis dafür, dass die Wälder, Seen, Flüsse, Wiesen und Felder im Kreis Viersen so aussehen, wie sie aussehen. Die Pläne erfassen jeden Quadratmeter Natur- und Kulturlandschaft außerhalb der Siedlungsbereiche. Aufgestellt wurden sie zwischen 1982 und 1999. Seither hat sich viel getan.

Bürgerversammlung Am Dienstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Waldniel, Markt 20.

Landschaftspläne sind eine Art Betriebsanleitung für die Landschaft. Sie legen fest, wo Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile liegen, was darin erlaubt und verboten ist sowie die landschaftspflegerischen Maßnahmen, die dort notwendig sind.

In Niederkrüchten kann nach dem 2015 erfolgten Abzug der Briten erstmals das Gelände des früheren Militärflughafens in Elmpt – bisher ein weißer Fleck in der Landschaftsplanung – einbezogen werden. Abgesehen vom Bereich des geplanten Gewerbeparks werden die vorhandenen Waldflächen unter Naturschutz gestellt, die Start- und Landebahnen mit ihren Magergras-Standorten sowie der Golfplatz unter Landschaftsschutz. Weite Teile des Elmpter Waldes zwischen Militärgelände und niederländischer Grenze werden im Status von Landschafts- auf Naturschutzgebiet hochgestuft.