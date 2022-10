Gastronomie in der Burggemeinde : Disko weicht nach einem Jahr Umbau neuem Lokal in Brüggen

Brüggen Wo früher getanzt wurde, wird jetzt gegessen: Der Eröffnungstermin des neuen Lokals war ein Gesprächsthema in Brüggen. So lief dort die erste Woche.

Über einen hellroten Teppich gelangen Gäste in das Lokal. Bänke und Stühle in Braun und Dunkelrot stehen vor Holztischen auf hellem Boden, die Wände sind teilweise mit asiatischen Motiven gekachelt, direkt ins Auge fallen die hellen, markant beleuchteten Theken, an denen Vor- und Hauptspeisen sowie Desserts angeboten werden. Außerdem gibt es Bereiche wie eine Bar sowie für Gerichte aus dem Wok und aus der mongolischen Küche. Laut Louhai Xing werden an den Buffets und auf der Karte bis zu 100 Speisen angeboten. Einen Lieferdienst gibt es nicht; Abholung ist möglich.