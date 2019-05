Venlo/Kreis Viersen : Direktverbindung nach Eindhoven geplant

Venlo/Kreis Viersen Ab 2025 sollen Bahnfahrer zwischen Düsseldorf und Eindhoven nicht mehr umsteigen müssen. Bei der ersten Grenzlandkonferenz in Venlo wurde die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

(emy) Vom Jahr 2025 an soll eine neue Zugverbindung die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf mit Eindhoven in der Provinz Nordbrabant in den Niederlanden verbinden. Umsteigen in Venlo soll damit überflüssig werden, Reisende sollen 15 Minuten Zeit sparen. Die Kooperationsvereinbarung dazu haben die Verantwortlichen am Donnerstag bei der ersten Grenzlandkonferenz zwischen NRW und den Niederlanden in Venlo unterschrieben.