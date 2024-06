Kultur in Nettetal Dinçer Güçyeter wird neuer Stadtschreiber von Bergen

Dinçer Güçyeter wird neuer Stadtschreiber von Bergen-Enkheim, einem Stadtteil von Frankfurt am Main. Als 51. Amtsinhaber tritt Dinçer Güçyeter die Nachfolge von Nino Haratischwili an und wird 2024/25 für ein Jahr im Stadtschreiberhaus in Bergen wohnen und arbeiten können. Zusätzlich zum Wohnrecht erhält er ein Preisgeld von 20.000 Euro. Der Literaturpreis wird am 30. August feierlich verliehen. Nino Haratischwili wird ihre Abschiedsrede halten und den Schlüssel für das historische Stadtschreiberhaus symbolisch an Dinçer Güçyeter übergeben, der sich mit einer Antrittsrede dem Publikum vorstellen wird.