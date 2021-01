Kostenpflichtiger Inhalt: Digitalisierung lokal : Live-Training für zu Hause

In der Residenz Irmgardis in Süchteln hat der ASV einen mit Technik ausgestatteten Übungsraum eingerichtet. Paul Irskens hält dort seine Stunde „Rückenfit mit Paul“, die live ins Internet übertragen wird. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Mit „Fit am Bildschirm“ ist der ASV Einigkeit Süchteln online in den Reha- und Gesundheitssport eingestiegen. Das neue Training kommt gut an.