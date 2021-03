Digitalisierung in Brüggen : 500 Schüler in der Gemeinde erhalten neue iPads

500 Schüler in der Gemeinde erhalten neue iPads

Digitalisierung in Brüggen

Lehrerin Sina Hausmann nimmt von Richard Kucharek, Medienkoordinator an der Gesamtschule Brüggen, ihr iPad entgegen. Jetzt erhalten auch Schüler die Tablets von Apple. Foto: Gesamtschule Brüggen

Brüggen Schüler und Lehrer an den Schulen in Brüggen haben jetzt die ersten iPads erhalten. Dafür wurden unterschiedliche Fördertöpfe genutzt.

Die ersten iPads aus einem NRW-Förderprogramm zur Sofortausstattung für Schüler sind am Freitag in Brüggen übergeben worden. Mit diesem Programm sollen soziale Unterschiede ausgeglichen werden. Vor drei Wochen hatten die Lehrkräfte an Brüggener Schulen ebenfalls iPads aus einem anderen Fördertopf erhalten. Dies teilten Gemeindeverwaltung und die Gesmatschule Brüggen mit.