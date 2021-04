Kostenpflichtiger Inhalt: Niersverband in Viersen : Dietmar Schitthelm - der Baumeister der naturnahen Niers

Zurück zur Natur, wie hier am Fritzbruch zwischen Viersen-Süchteln und Grefrath-Oedt: Das ist sein Motto beim Niersverband: Dietmar Schitthelm. Foto: Jürgen Karsten

Viersen Professor Dietmar Schitthelm zieht Bilanz nach 13 Jahren an der Spitze des Niersverbands in Viersen. Der Ingenieur für Wasserbau und Wasserwirtschaft wird auch im Ruhestand weiter als Berater in Verbänden tätig sein.