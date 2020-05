Kommunalwahl 2020 in Brüggen : „Ich kann im Landtag mehr erreichen“

Dietmar Brockes gehört seit 20 Jahren für die FDP zum Landtag. Dort sieht er auch seine politische Zukunft. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Der FDP-Politiker Dietmar Brockes aus Brüggen-Bracht spricht über eine erneute Bürgermeisterkandidatur, Politik in der Corona-Krise und das geplante interkommunale Bad für Brüggen und Niederkrüchten.

Herr Brockes, bei der Kommunalwahl 2014 haben Sie als Bürgermeisterkandidat der Brüggener FDP so viele Stimmen erreicht, dass Sie CDU-Kandidaten Frank Gellen in eine Stichwahl gebracht haben; dort erzielten sie 36 Prozent der Stimmen. Werden Sie Frank Gellen im September 2020 erneut herausfordern?

Dietmar Brockes Vor sechs Jahren war die Situation eine andere als heute: Gerhard Gottwald ist nicht mehr für die CDU angetreten. Gegen Frank Gellen war es ein offenes Rennen. Damals befand ich mich als Landtagsabgeordneter mit der FDP in der Opposition, da waren die Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt.

Und nun ist die FDP Teil der Landesregierung ....

Brockes Und damit sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten ganz andere. Seit 20 Jahren bin ich Mitglied des Landtags und habe mich in der Politik stets von der Frage leiten lassen: Wo kann ich am meisten bewirken? Ich glaube, zurzeit kann ich das im Landtag mit meiner Erfahrung und meinem Netzwerk am Besten. Wir haben auf Landesebene in den vergangenen Jahren viel erreicht, etwa bei der Bekämpfung der Kriminalität, der Konsolidierung des Landeshaushalts, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit oder der Entfesselung der Wirtschaft

Doch die Corona-Pandemie brachte bisher hohe Einbußen, viele Menschen sind in Kurzarbeit, ganze Branchen wie die Gastronomie stehen am Abgrund...

Brockes Mein Ziel ist es, dass wir gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen werden. Das Land hat jetzt schon einige Sorforthilfe-Maßnahmen ergriffen, landesweit sind mehr als 360.000 Anträge eingegangen. Vier Milliarden Euro gingen an die Unternehmen, auch zahlreichen Menschen im Kreis Viersen konnte damit geholfen werden. Ich hoffe, dass wir wirtschaftlich in zwei Jahren besser dastehen werden als vor der Krise.

Halten Sie sich in Zukunft ganz aus der Kommunalpolitik heraus?

Brockes Nein, ich werde vor Ort kandidieren. Mein Ziel ist es, den neuen gemeinsamen Wahlkreis Bracht/Schaag/Breyell bei der Kommunalwahl direkt zu gewinnen. Im Kreistag Viersen könnte ich ein wichtiges Bindeglied zwischen Gemeinde, Kreis und Land sein.

Ein Thema, das die Menschen in Brüggen und in Niederkrüchten beschäftigt, ist das geplante interkommunale Bad. Wird das Thema noch vor der Kommunalwahl entscheidungsreif sein?

Brockes Zurzeit sieht es nicht danach aus. Ich habe gemeinsam mit Marcus Optendrenk am Anfang bei diesem Prozess geholfen. Wir haben etwa den Kontakt zur NRW-Bank hergestellt, die nicht nur finanzielle Beratung bietet, sondern auch konzeptionelle Unterstützung.

Was macht es so schwer, eine Lösung zu finden?

Brockes Die Kommunalpolitiker müssen erkennen, dass es besser ist, gemeinsam etwas Großes zu schaffen, als lediglich den Staus Quo zu erhalten und in Zukunft nur noch Schulschwimmen in jeder Gemeinden zu ermöglichen. Eine große Badlösung, für die die FDP in Brüggen und auch die FDP in Niederkrüchten immer waren, wäre auch eine touristische Attraktion. Aber ein Deckel für die Betriebskosten und auch die Einbeziehung des Freibads haben die Gespräche nicht einfacher gemacht.

Was meinen Sie, wie es jetzt weitergeht?