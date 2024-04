Politiker aus Brüggen Dietmar Brockes führt erneut FDP Niederrhein

Brockes stimmte die Delegierten beim Parteitag auf die Europawahl in diesem Jahr sowie die Bundestags- und Kommunalwahl im kommenden Jahr ein. „Mehr denn je benötigen wir vor Ort in den Kommunen, im Land, Bund und Europa liberale Stimmen, die das große Ganze im Blick behalten, sich gegen Überregulierung und Bevormundung stellen und sich unermüdlich für Wachstum und Wohlstand einsetzen“, sagte Brockes. Die FDP stehe wie keine andere Partei für diese Werte, so der Brüggener. „Ich bin bereit, für diese Überzeugungen zu kämpfen und unsere liberale Botschaft voranzutreiben."