Heimatverein Viersen : Dieser Heimatkalender ist ein Werk vom Fach

Viersen Der Verein für Heimatpflege Viersen hat einen neuen Kunst-Kalender für 2023 herausgebracht. Thema sind diesmal Fachwerkbauten. Wir zeigen einzelne Motive.

Der Viersener Fotograf Stefan Kaiser fand eine Fülle an Motiven in Viersen und Umgebung. Zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Ursula Kramer, Reiner Fiege und Willi Korn wählte er daraus die Motive für den diesjährigen Kalender aus. Zu sehen ist unter anderem ein Fachwerk-Giebel an der Viersener Goetersstraße, ein Wohnstallhaus an der Kaiserstraße in Viersen, der Kirschhof im Vennbruch in Süchteln, eine Eisenfachwerkbrücke über die Niers und ein Schmuckfachwerkgiebel-Haus an der Johannisstraße. Natürlich durfte dabei auch die Viersener Kaisermühle zu sehen.