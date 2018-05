Viersen: Diese Tipps schützen vor Einbrechern

Info

Anmelden für die Gruppenberatung

Beratung Das Kriminalkommissariat bietet die Gruppenberatung an jedem zweiten Mittwoch im Monat an. Beginn ist jeweils um 18 Uhr im Polizeigebäude am Mühlenberg 7 in Dülken (Anmeldung erforderlich unter Ruf 02162 3771700).

Kontakt Geöffnet ist das Kommissariat montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr.