Kreis Viersen Kreis Viersen : Diese Straßen will der Kreis nächstes Jahr erneuern

Planungsdezernent Andreas Budde stellt die Prioritätenliste für die Sanierung von Kreisstraßen im nächsten Jahr vor. Manche Straßen müssen während der Erneuerung voll gesperrt werden.

Welche Kreisstraßen und Fahrradwege im Kreis Viersen werden im kommenden Jahr saniert? Kreisplanungsdezernent Andreas Budde stellte am Dienstag im Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt die Prioritätenliste vor. Für die Baumaßnahmen werden vom Kreis mehrere Millionen Euro ausgegeben, wobei etliche Projekte mit 60 Prozent vom Land mitfinanziert werden. Zum Erhalt seiner Kreisstraßen nutzt der Kreis Viersen ein modernes Software-System (Asset-Management-System), das die Aufstellung und Priorisierung eines mehrjährigen Maßnahmenprogramms vorsieht. K 30 in Nettetal-Hinsbeck

Ursprünglich war nur die Sanierung der Fahrbahn der K 30 auf zwei Teilstücken der Grefrather Straße in Büschen und Hübeck vorgesehen. Durch Fördermittel kann jetzt die erforderliche grundhafte Erneuerung auf dem gesamten Abschnitt zwischen Büschen und der L 39 in Hinsbeck ab 2020 realisiert werden. Die Kosten betragen 1,25 Millionen Euro, der Eigenanteil des Kreises beträgt 500.000 Euro. Eine Vollsperrung wird nötig sein.

Auch hier sollte die Fahrbahn der K 8 in einem Teilbereich zwischen Mackenstein und Hausen erneuert werden. In Abstimmung mit der Stadt Viersen wird nun der gesamte Bereich der K 8 auf einer Länge von 1800 Metern erneuert. Dazu kommt eine Linksabbiegespur in das vorhandene Gewerbegebiet und ein Kreisverkehr für das neue Gewerbegebiet. Von den Kosten in Höhe von 880.000 Euro werden 528.000 gefördert. K 23 Kempen-Unterweiden

Rund 1,1 Millionen Euro, Kreis-Eigenanteil 440.000 Euro, fließen in die Erneuerung der Fahrbahn der K 15 zwischen Bahnstraße und K 23, allerdings erst in den Jahren 2022/23. K 12 Grefrath-Mariendonk

Erneuert werden soll auch der Radweg K 9 entlang der Ungerather Straße in Schwalmtal, K 1 in Wevelinghoven, K 9 entlang der Roermonder Straße in Schwalmtal, an der K 18 in Viersen-Düpp, der Radweg K 12 Ortsumgehung Grefrath und K 19 in der Honschaft Hardt.