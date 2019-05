Young Talents 2019 : Diese Bands stehen im Newcomer-Finale

Die Band Bakali stand bereits im letzten Jahr beim Young Talents Finale auf der Bühne. Damals belegten die fünf Musiker Svea Repenning, Thomas Kammerer, Dominik Otto, Pia Verbücheln und Silvan Beer den dritten Platz. Mit ihrem deutschen Pop Sound soll es in diesem Jahr für den Sieg reichen. In der Vergangenheit konnte Bakali bereits bei anderen Wettbewerben und Konzerten das Publikum von sich überzeugen. Foto: Stadt Viersen

Viersen Zum 13. Mal in Folge sollen junge Newcomer Bands das Publikum und eine Jury in der Festhalle in Viersen beim Finale des Young Talents Bandcontest überzeugen. Am 25. Mai sorgen Punkrock, Jazz und Pop für eine bunte Atmosphäre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rosa von Lobenstein

Am Samstag, 25. Mai, findet die Endrunde des Young-Talents-Bandcontests statt. Vier Bands haben sich in den Vorrunden qualifiziert, um am großen Finale teilnehmen zu dürfen. Ab 20 Uhr werden sie in der Festhalle Viersen am Hermann-Hülsner-Platz antreten.

Insgesamt haben sich 16 Bands beworben. Zwölf von ihnen konnten sich dann in den Vorrunden qualifizieren. Nachdem eine Band absagen musste, können die vier Bands Bakali, Abgrund Hoch, Molass und Wellness Club im Finale ihr können unter Beweis stellen. Die Gewinner-Band bekommt die Möglichkeit, neben einem Preisgeld von 500 Euro, beim „Eier und Speck“ Festival aufzutreten. Doch davor müssen sie sich erst noch im großen Young-Talents-Finale beweisen. Die Viersener Bürgermeisterin Sabine Anemüller freut sich, dass die Stadt Viersen den Bandcontest bereits zum dreizehnten Mal in Folge ausrichten darf.

Info

Die Ermittlung der Platzierungen in der Endrunde ergibt sich aus den vier Stimmen der Jury und einer Stimme aus dem Publikum. In der Jury sitzen Dieter Mai, Wolfgang Kemmerling, Michael Stockschläger und Mario Scheer. Die Juroren achten dabei auf den Gesang, instrumentelles Können, Publikumskontakt und Bühnenshow der Acts und bewerten diese Kriterien anschließend.