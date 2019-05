Vorfall in Viersen-Dülken : Polizeihund beißt Radfahrer

Viersen Während eines Spaziergangs außerhalb der Dienstzeit riss sich das Tier los und schnappte nach dem Mann. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein Diensthund der Kriminalpolizei des Kreises Viersen hat beim Gassi gehen am Ransberg in Dülken einen Radfahrer gebissen. Der 52-jährige Viersener sei durch den Biss leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Hund war am Sonntag ohne seinen Diensthundeführer unterwegs, stattdessen ging ein Familienmitglied, eine 49 Jahre alte Frau, mit ihm spazieren.