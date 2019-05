Viersen : Diebe nehmen Wasser- und Heizungsrohre mit

Viersen Das Objekt an der Ummerlandstraße in Viersen wird zurzeit saniert und ist unbewohnt. Das nutzten Diebe aus.

Aus einem unbewohnten Einfamilienhaus am Ummertalweg haben Unbekannte Heizungs- und Wasserrohre sowie einen Hochdruckreniger gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl in der Zeit von Dienstag, 7. Mai, 13 Uhr, bis Freitag, 10. Mai, 16:30 Uhr. In dem Objekt, das zurzeit saniert wird, schlugen die Einbrecher ein rückwärtiges Fenster ein. Wer Hinweise auf Verdächtige oder Fahrzeuge im Tatzeitraum hat, wendet sich an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 3770.