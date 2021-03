Diebstahl in Viersen : Kunden in Supermarkt bestohlen

Viersen Bei der Polizei meldeten sich zwei Viersenerinnen, aus deren Handtaschen Geldbörsen und Papiere gestohlen worden waren.

Zwei Kundinnen sind am Dienstagvormittag im Netto-Supermarkt an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Diebe aus den Handtaschen der Viersenerinnen jeweils die Geldbörse mit Geld und Papieren entwendet. Den Diebstahl bemerkten die Frauen erst später, deshalb hat die Polizei keine Hinweise auf die Täter. Die Kripo fragt: Wer hat am Dienstagvormittag bei Netto eventuell Beobachtungen gemacht, die mit den Taschendiebstählen in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen können sich unter Telefon 02162 3770 melden.