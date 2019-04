Diebstahl in Viersen : Trickdiebe erbeuten Geld aus Ladenkasse

Viersen Zwei der drei Täter lenkten die Verkäuferin ab.

Drei Trickdiebe haben am Montag in einem Modeladen an der Löhstraße in Viersen mehrere hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei berichtet, lenkten gegen 14.45 Uhr zwei der Täter die Verkäuferin ab und baten sie zur Beratung nach draußen an einen Kleiderständer. Währenddessen ging der dritte Mann ins Geschäft und nahm Geld aus der Kasse. Hinweise erbittet die Polizei unter Ruf 02162 3770.