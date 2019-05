Schwalmtal : Diebin bestiehlt Senior mit Klemmbrett-Trick

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Am Dienstagvormittag ist ein 79-jähriger Senior aus Waldniel Opfer eines Trickdiebstahls geworden, berichtet die Polizei. Nachdem der Mann bei einer Bank Geld abgehoben und es in einen Umschlag gesteckt hatte, deponierte er es in seiner Jackeninnentasche neben dem Portemonnaie.

Gegen 12.10 Uhr wurde er auf der Wallstraße von einer jungen Frau nach Kleingeld gefragt. Als der Senior sein Portemonnaie aus der Tasche holte, verwickelte die Frau ihn in ein Gespräch und hielt ihm ein Klemmbrett mit einer Unterschriftenliste vor, dabei stahl sie den Geldumschlag. Die Frau lief Richtung Dülkener Straße weg. Sie ist etwa 20 Jahre alt und schlank, hat lange schwarze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf die Tatverdächtige unter Ruf 02162 3770.

(RP)