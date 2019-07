Einbruch in Brüggen : Diebe stehlen schwarzen Toyota Auris

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Die Hausbesitzer sind in Urlaub - da schlugen Einbrecher zu. Sie brachen in ein Haus an der Borner Straße ein und nahmen ein vor dem Haus abgestelltes Auto mit.

Unbekannte Täter haben in Brüggen einen schwarzen Toyota Auris gestohlen. Der Wagen war vor einem Wohnhaus an der Borner Straße abgestellt, in das die Täter zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 8.40 Uhr, einbrachen. Wie die Polizei mitteilte, entfernten die Einbrecher den Schließzylinder der Hauseingangstür und gelangten so ins Wohnhaus. Dort öffneten und durchwühlten sie sämtliche Räume und die darin befindlichen Behältnisse. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher im Haus den Fahrzeugschlüssel zu dem Toyota fanden. Die Geschädigten befinden sich zurzeit in Urlaub.

Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162 3770 entgegen.

(mrö)