Vorfall in Viersen: Reifendiebe auf Autohaus-Gelände

Vorfall in Viersen

Viersen Die Täter haben für den Abtransport vermutlich einen großen Wagen benutzt.

Diebe haben die Räder von vier Autos gestohlen, die auf dem Außengelände eines Autohauses an der Straße Hormesfeld in Viersen geparkt waren. Die Polizei geht davon aus, dass sie einen großen Wagen zum Abtransport der Reifen benutzten. Zeugen, denen zwischen Samstag, 14, und Montag, 7.20 Uhr, am Hormesfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können dies der Polizei unter Telefon 02162 3770 melden.