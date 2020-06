Kriminalität in Viersen : Diebe stehlen Kupferkabel

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

Viersen Unbekannte Diebe haben zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montagmorgen rund 150 Kilogramm Kupferkabel von einem Firmengelände an der Helmholtzstraße gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Einbrecher durchtrennten einen Zaun und trennten die an einem Ende in der Erde verlegten Kabel ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken