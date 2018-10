Diebe stehlen hochwertige Fahrzeuge in Brüggen

Zeugen gesucht : Diebe stehlen Autos in Brüggen und Bracht

Brüggen In Brüggen sind zwei hochwertige Autos gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, stahlen Diebe am Dienstag um 14.25 Uhr an der Kaldenkirchener Straße in Bracht einen grauen Audi TT Cabrio. Der Besitzer ging in die Tankstelle, ließ den Zündschlüssel aber stecken.

Im Wagen befanden sich Kreditkarten, Handy, Geld und Papiere. Im Laufe der Nacht hatten Diebe am Westring in Brüggen einen schwarzen BMW X6 gestohlen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise, Ruf 02162 3770.

(biro)