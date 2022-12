Zeugen nach Einbruch gesucht Diebe fliehen mit Schmuck aus Wohnung in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal · Zwischen Sonntag, 11. Dezember, 15.30 Uhr, und Montag, 12. Dezember, 20.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung an der Roermonder Straße in Waldniel eingebrochen; dies meldete die Polizei.

13.12.2022, 14:18 Uhr

Die Polizei hofft nach dem Einbruch auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch