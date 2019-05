Viersen : Diebe brechen in Remigiusschule ein

Die Remigiusschule am Portiunkulaweg. Foto: Martin Röse

Viersen In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in die Grundschule am Portiunkularweg in Viersen eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zu Mittwoch waren Unbekannte ins Schulzentrum in St. Tönis eingebrochen.