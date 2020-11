Kriminalität in Viersen : Dieb erbeutet hochwertige Handys

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770 (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Ein unbekannter Dieb hat am Dienstag gegen 16.50 Uhr in einer Telekom-Filiale in der Viersener Fußgängerzone zwei hochwertige Mobiltelefone gestohlen. Er riss die Handys aus den Sicherungen und flüchtete.

Der Dieb hat dunkle Haare und eine sportliche Statur. Er war mit einer dunklen Hose und einer schwarz glänzenden Steppjacke bekleidet und trug einen Mund-Nase-Schutz.

Hinweise auf den Täter nimmt das Kriminalkommissariat unter Telefon 02162 3770 entgegen.

(mrö)