Vorfall in Viersen : Dieb stiehlt Handtasche von Rollator

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Mann, der am Montag am Remigiusplatz eine Seniorin bestohlen haben soll. Foto: dpa/Patrick Seeger

Viersen Eine 76-Jährige ist am Montag in einem Geschäft am Remigiusplatz in Viersen bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei war sie gegen 13 Uhr in dem Modeladen, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde.

Der Mann habe sie in ein Gespräch verwickelt, nach ein paar Straßen in Viersen und dem Weg dorthin gefragt und sei wieder gegangen. Wie die Polizei weiter berichtet, stellte die Seniorin dann fest, dass ihre Handtasche nicht mehr an ihrem Rollator hing.

Laut Polizei ist der Verdächtige etwa 1,80 Meter groß, hat kurze blonde Haare und trug ein gemustertes Hemd mit kurzen Armen. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 02162 3770.

(naf)