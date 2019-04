Viersen : Grüne: Impfen ist eine moralische Pflicht

Viersen Die Vorsitzende der Ratsfraktion der Viersener Grünen, Martina Maaßen, spricht sich gegen eine gesetzliche Impfpflicht für Kinder aus. Die Forderung danach gehe völlig an der Gruppe mit dem derzeit höchsten Impfbedarf vorbei: den Erwachsenen.

Die Viersener FDP beantragt eine Impfpflicht für Kinder, die eine Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft besuchen. Kindern, die zum Beispiel keinen Masern- und Röteln-Impfschutz haben, soll die Stadt den Kita-Besuch verweigern können. Der Jugendhilfeausschuss befasst sich in seiner nächsten Sitzung am Montag, 11. Mai, mit dem Vorschlag. „An elf Kitas in Viersen wäre, sofern der Antrag angenommen wird, zeitnah ein ausreichender Impfstatus zu erreichen“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, Stefan Feiter. Werden bei einer Neuanmeldung bei einer der betroffenen Kitas nicht alle von der „Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut“ empfohlenen Impfungen nachgewiesen, solle die Stadt den Besuch verweigern. Ausgenommen von der Impfpflicht sollen Kinder sein, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können.