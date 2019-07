Volksbank Dülken : Hinter den Kulissen der Hauptstelle

Bei Führungen durch die renovierten Räume der Volksbank konnten sich die Besucher ein Bild davon machen, was in rund einem Jahr Bauzeit entstanden ist. Das waren spannende Einblicke. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Für mehr als drei Millionen Euro hat die Volksbank Viersen ihre Hauptstelle in Dülken modernisiert. Kunden und Nachbarn konnten jetzt Einblicke in die neue Welt des Bankings gewinnen. Dafür gab es spezielle Führungen.

Die Volksbank Dülken hat jetzt der Öffentlichkeit ihre modernisierte Hauptstelle am Neumarkt in Dülken vorgestellt. Am 4. Juni 2018 begannen die Umbauarbeiten des Servicebereiches in der Hauptstelle. „Es ist eine ganz neue Welt, damals wurde die Bank noch ganz anders präsentiert und das wollten die Kunden auch so. Aber heutzutage erwartet der Kunde ein ganz anderes Erscheinungsbild“, erzählte Günther Neumann, seit über 30 Jahren Mitarbeiter bei der Volksbank. Eingeladen zum Tag der offenen Tür waren Kunden, aber auch die Nachbarschaft, Familie, Freunde und Bekannte. Alle Anwesenden konnten an einer Führung durch das Erdgeschoss und die erste Etage teilnehmen. Zudem gab es noch weitere Highlights: Führungen durch das Kunden-Dialog-Center, Virtual-Reality und auch für die kleinen Gäste wurde gesorgt mit verschiedenen Kinderanimationen und einer Hüpfburg. Begleitet wurde das Event von dem DJ „PB“.