Spendenaktion: Die Sternsinger sind im Dauereinsatz

„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg.“ Mit dem bekannten Lied auf den Lippen zogen die Viersener Sternsinger ins Kreishaus am Rathausmarkt. Es ist Tradition, dass die Kinder und Jugendlichen im Gewand der Heiligen Könige vor ihrer Sammlung im Kreishaus Station machen.

Doch nicht nur in den Verwaltungen waren die Sternsinger aktiv. Am frühen Freitagnachmittag zogen sie mit fünf Gruppen ins Seniorenheim Maria Hilf. Die Bewohner erwarteten die Gäste schon freudig, manch einer steckte ihnen bereits am Eingang Geld in die Sammelbüchse, noch bevor sie im Aufenthaltsraum mehrere Lieder sangen.