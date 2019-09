Brüggen/Schwalmtal : Die Steinemaler aus dem Grenzland

Brüggen/Schwalmtal Steine bemalen und von anderen finden lassen: Das ist das Hobby von Familie Poppels und Freunden. Wie sie damit anderen helfen.

Frank Poppels sieht jetzt nicht aus wie ein Mann, der Kieselsteine bemalt. Tut er aber. Mit Acrylfarbe und Serviettentechnik werden unscheinbare Steine in kleine Kunstwerke verwandelt. Sie bleiben aber nicht beim Gestalter, sondern kommen in die freie Wildbahn. „Die Steine werden ausgewildert, im Wald oder an öffentlichen Plätzen verteilt“, erzählt der 45-Jährige. Und dort sollen sie zu Fundstücken werden. Zu Fundstücken, die den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihren Alltag ein wenig bunter werden lassen. „Im Kinderdorf Bethanien sind die Kinder verrückt danach“, schildert der Schwalmtaler. Doch verteilt werden die kleinen Kunstwerke längst nicht nur im Grenzland. „Ich habe jetzt Steine mit Minnie Mouse gamacht, die jemand ins Pariser Disneyland mitnehmen will“, erzählt der Schwalmtaler. Oft reisen die Steine noch weiter, etwa nach Spanien, Italien oder in die USA.