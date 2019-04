Kinderbetreuung in Viersen: Viersens Kita-Problem

Viersen Wenn das neue Kita-Jahr im August startet, gibt’s zwar rund 125 Betreuungsplätze mehr als im Vorjahr – trotzdem werden zehn der 37 Kitas überbelegt sein. Ein massiver Ausbau ist geplant. Sieben neue Kitas müssten entstehen.

Insgesamt stehen im neuen Kita-Jahr in Viersen 2154 Betreuungsplätze für Ü3-Kinder zur Verfügung, zehn davon in Tagespflege-Einrichtungen. Für U3-Kinder gibt es 469 Plätze, davon 207 in der Tagespflege. „Selbst nach Fertigstellung der Neubauten und der drei Tagespflege-Stützpunkte beträgt die Quote in der Altersgruppe der unterdreijährigen Kinder nur 32 Prozent“, berichtet Bern. Viersen will eigentlich auf eine Quote von 35 Prozent kommen, perspektivisch gar 44 Prozent schaffen.