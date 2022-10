Denkmal in Brüggen : Die St.-Rochus-Kapelle ist ein Sanierungsfall

Brüggen Das kleine Gotteshaus befindet sich im Besitz der Burggemeinde. Wie es mit damit weitergeht, ist demnächst ein Thema im Bauausschuss.

Wer an der kleinen St.-Rochus-Kapelle an der Herrenlandstraße vorbeigeht, kann es kaum übersehen: An der Außenfassade gibt es Schäden. Und nicht nur dort: Wer die Tür zu dem Kapellchen öffnet, sieht auch im Innenraum Beschädigungen.

Im August 2022 hatte sich die Gemeindeverwaltung erstmals im Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz zu den Schäden an dem Denkmal geäußert. Damals kündigte sie an, sich mit dem LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland zu diesem Thema in Verbindung zu setzen.

Das Ergebnis dieses Austauschs und das weitere Vorgehen zum Erhalt des Denkmals sind Themen in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz. Sie beginnt am Donnerstag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Brüggener Rathauses am Nikolausplatz. Die St.-Rochus-Kapelle ist Punkt 11 auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil.

Das kleine Gotteshaus befindet sich im Besitz der Burggemeinde. Am 16. Oktober 1634 legte die Familie von Schaesbeg den Grundstein für die Kapelle. Diese war während der Pest eine Anlaufstelle für Hilfesuchende, mehrere Umbauten folgten. Von 1897 bis 1957 diente das Gebäude als Leichenhalle. Inzwischen ist es wieder für Gläubige offen, die in der Stille des kleinen Raumes Kraft schöpfen, eine Kerze anzünden wollen oder an Verstorbene denken wollen.

Laut Bauamt wurde die Kapelle zuletzt im Jahr 2009 saniert. „Die mit Sanierputz und vermutlich mineralischem Anstrich versehenen Außen- und Innenfassaden der Kapelle weisen jedoch erneut sichtbare Schäden auf“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

