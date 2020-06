Corona in Viersen : SPD will Eltern von Kita-Beiträgen im Juni und Juli befreien

Weil es im Juni und Juli noch keinen Regelbetrieb in den Kitas geben wird, will die Viersener SPD-Fraktion die Eltern von der Beitragspflicht in diesen Monaten befreien. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Die Viersener SPD fordert eine vollständige Befreiung von Elternbeiträgen für Kindertagesstätten und Offene Ganztagsbetreuung für die Monate, in denen nur eine eingeschränkte Regelbetreuung angeboten wird.

„Für uns ist diese Regelung unverständlich. Sie entspricht nicht unserer Vorstellung von familienfreundlicher Politik“, erklärte SPD-Ratsfrau Annalena Rönsberg. „Gerade Familien sind von der aktuellen Situation besonders betroffen und zum Teil finanziell stark belastet“, erklärte die Vorsitzende des Sozialausschusses. Rönsberg: „Eltern waren in den vergangenen Wochen enorm gefordert, um Familie und Beruf in Einklang zu bringen und werden es auch in den kommenden Wochen sein.“ Da bis zum Schulbeginn noch keine Regelbetreuung in Aussicht gestellt ist, will Viersens SPD die Eltern weiterhin zu 100 Prozent von Elternbeiträgen entlasten. Das Land NRW soll 25 Prozent der Kosten tragen, die Stadt Viersen 75 Prozent. „Es gibt bereits andere Kommunen, die mit gutem Beispiel vorangegangen sind und diesen Beschluss gefasst haben“, so Rönsberg. Die zusätzlichen Kosten könnten als coronabedingte Ausgaben über 50 Jahre abgeschrieben werden.