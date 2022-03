HipHop-Projekt in Viersen : Die Sorgen von der Seele rappen

Teilnehmer des HipHop-Workshops in der Anrather Jugendeinrichtung „Titanic“. Der Kinderschutzbund will das Projekt übers ganze Jahr 2022 fortführen. Das geht aber nur mit Hilfe von Sponsoren. Foto: Titanic

Viersen Ein HipHop-Projekt des Kinderschutzbundes findet großen Anklang. Jugendliche schreiben selbst Rap-Songs, Experten produzieren dazu den Beat. Jetzt werden Geldgeber gesucht, damit weitere Workshops angeboten werden können.

Unter dem Titel „Was ist Mucke für dich? Make a song!“ startete das Angebot in verschiedenen Jugendeinrichtungen, Kinderheimen und Schulen im Kreis Viersen. Für jeweils sechs Stunden zogen die beiden Musiker mit ihrem Equipment in die unterschiedlichen Einrichtungen, zu denen unter anderem die Viersener Realschule, das Hubert-Vootz-Haus und das Blaue Haus gehörten. Zusammen mit den Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren ging es in Kleingruppen an die musikalische Arbeit. „Wir haben gemeinsam geschaut, was die jungen Teilnehmer beschäftigt. Dann ging‘s an das Schreiben der Texte. Dazu kreierten wir gemeinsam einen Beat“, berichtet Leven.