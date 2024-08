Deutschlandweite Abstimmung Nettetaler Zwei-Seen-Runde unter den schönsten Wanderwegen 2024

In die Top 10 der schönsten Mehrtagestouren 2024 schafft es nur eine NRW-Route – aber dafür auf Platz eins: Der Bergische Weg führt vom Essener Baldeneysee auf 259 Kilometer in 14 Etappen bis runter ins Siebengebirge in Königswinter bei Bonn. Dabei geht es unter anderem am Neanderthal Museum in Mettmann, dem Müngstener Brückenpark und dem Altenberger Dom vorbei bis zum Drachenfels im Siebengebirge.