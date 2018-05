Viersen : Die Schneise des Tornados

Unsere Aufnahme des Tornados entstand in Nettetal-Schaag mit Blick auf Kreuzgarten. Foto: Jana Bauch

Viersen Björn Stumpf befasst sich seit 2008 mit Tornados in Deutschland. Er hat die Schneise des Tornados in Viersen-Boisheim nachgezeichnet — und dabei eine erstaunliche Entdeckung gemacht

Ein Großeinsatz für die Feuerwehr, zwei Verletzte und Sachschäden in Millionenhöhe: In wenigen Minuten richtete ein Tornado im Kreis Viersen am Abend des 16. Mai massive Schäden an. Meteorologen haben nun erste Erkenntnisse zum Tornado gesammelt. "Nach der Fajita-Skala ist der Tornado als F2 eingestuft", sagt Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das heißt: Mit Geschwindigkeiten von 181 bis 253 Kilometern pro Stunde sog der Luftstrom Teile von Dächern, Bäume und sogar ein Wohnmobil in den Strudel des Tornados.

Allerdings bewegte sich der Tornado deutlich langsamer fort - laut Richtwert der Skala mit 50 bis 60 Kilometern pro Stunde. Björn Stumpf leitet das "WTINFO Tornado Research Project" mit Sitz in Fulda, beschäftigt sich seit zehn Jahren mit Tornados. Er machte eine erstaunliche Entdeckung: "Nach neuesten Berechnungen und Erkenntnissen hatte dieser Tornado eine sehr geringe Fortbewegungsgeschwindigkeit mit weiterer Reduktion von Boisheim aus in Richtung Heidend", sagt Stumpf. Seinen Berechnungen zufolge ist der Tornado mit einer Geschwindigkeit von 26 Kilometern pro Stunde durch Boisheim gezogen, wütete mehr als zwei Minuten in dem Stadtteil. "Durch die geringe Zuggeschwindigkeit werden die meisten Baumbestände in Forstflächen zu Boden gedrückt oder geworfen und nicht gebrochen", sagt Stumpf.

Info Friedhof ohne Bäume — Stadt Viersen zieht Bilanz des Tornados Baumschäden Mehr als 80 Bäume sind entlang städtischer Straßen, auf dem Friedhof Boisheim und in der an den Friedhof angrenzenden städtischen Waldfläche dem Tornado zum Opfer gefallen. Auf dem Friedhof musste auch der letzte noch verbliebene Baum gefällt werden. Während der Aufräumarbeiten hatte sich gezeigt, dass auch die zunächst noch stehengebliebenen Bäume erhebliche Schäden aufwiesen. Beispielsweise zeigte sich, dass Bäume, die zunächst nur Ausbrüche im Kronenbereich zu haben schienen, tatsächlich im Stamm durchgehend bis zum Boden gerissen waren. Grabstein-Schäden In der Spitze waren 25 Mitarbeiter der Städtischen Betriebe auf dem Friedhof Boisheim im Einsatz. Neben den Bäumen wurden auch etliche Grabsteine beschädigt. Vier Grabsteine musste die Stadt umlegen, da sie nicht sicher standen. In 13 weiteren Fällen wurden die Eigentümer aufgefordert, das Fundament neu zu sichern. Sperrungen Der Friedhof kann wieder betreten werden. Es sind aber noch vier Bereiche gesperrt. Bestattungen sind bereits wieder möglich. Ein Schaden am Dach der Totenhalle war noch vor Pfingsten behoben worden. Auch der Waldweg hinter dem Friedhof und ein Fußweg zwischen der Linder Straße und dem Bahnhof gesperrt. Auf dem Friedhof gibt es zurzeit keine Sitzgelegenheiten, weil alle Bänke zerstört wurden.

Das Tornado-Projekt werde seit 2008 von freien Mitarbeitern geführt, die wissenschaftlich in der Klima- und Extremwetterforschung tätig sind. Die Hauptarbeit liege in der Erfassung der Schadenmuster und der Kartierung von Sturmschäden. Im Zuge seiner Analyse hat Stumpf auch die Schneise des Tornados nachgezeichnet. "Die naturwissenschaftliche Bodenkartierung ist die aufwändigste Arbeit mit Vermessung der Gradzahlen, in welche Richtungen die Bäume liegen und in welche Richtungen Gegenstände verfrachtet wurden." Für seine Arbeit verwende er auch Videos und Fotos aus den betroffenen Gebieten. In seinem Projekt versuche er festzustellen, wie viele Extremwetterlagen es in Deutschland tatsächlich gibt. Dies funktioniere nur mit Vermessungen an der Schadensstelle und einer Auswertung der Daten. "Auf dem Doppel-Radar können wir Tornados nicht erkennen, nur potenzielle Schadensgebiete." Das bestätigt Friedrich vom DWD: "Weltweit sind Tornados für uns Meteorologen das Schwierigste überhaupt." Zum einen sei ein Tornado ein Wetterphänomen, das mit detaillierten Aussagen von Augenzeugen und Bildmaterial belegt werden muss. Zum anderen sei es nicht möglich, Tornados aus der Luft zu beobachten. Friedrich: "Die Wolkenschicht verdeckt in der Regel alles."

(juz)