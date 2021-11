Bildung in Viersen : Realschule an der Josefskirche

Die Ganztagsschule im Herzen der Stadt: die Realschule an der Josefskirche in Viersen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Viertklässler und ihre Eltern stehen in diesen Tagen vor der spannenden Frage: Welche weiterführende Schule soll es denn werden? Wir stellen Viersens Schulen im kurzen Steckbrief vor.

Welches Profil hat die Schule?Bereits seit über 50 Jahren in Viersen, aber immer offen für Neues. Die Realschule an der Josefskirche hat sich von Anfang an der Diversität ihrer Schülerinnen und Schüler angenommen. Getreu dem Motto „Jeder hat die gleichen Chancen“ werden Integration und Inklusion an dieser Schule gelebt. Die Schülerinnen und Schüler können sich an unserer Schule behutsam entwickeln. Dazu tragen auch der Ganztag und ein umfangreiches AG-Angebot (z.B. Fußball, Töpfern, Kochen, etc.) bei. Durch Angebote wie Medienscouts, Schulsanitäter, Streitschlichter oder unsere SV-Arbeit haben die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Möglichkeiten, sich selbst einzubringen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Berufsorientierung und -Vorbereitung. Hierbei helfen außerschulische Kooperationspartner und Praktika.