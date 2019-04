Serie Schätze der Grafischen Sammlung : Die Pietà von Goltzius

VIERSEN Der Brachter Kupferstecher Henrik Goltzius beschäftigte sich 1596 nach einer Italienreise in einem Vesperbild mit dem Leiden Christi, orientierte sich dabei an der Darstellung Michelangelos. Seit 1964 gehört der Kupferstich zur Grafischen Sammlung der Stadt Viersen.

Es ist ein äußerst intensiver, intimer und existentieller Moment. Jesus ist am Kreuz gestorben. Sein Leichnam wurde abgenommen und seiner Mutter übergeben. Sie erhält somit die Möglichkeit, Abschied von ihm zu nehmen. Christus liegt ausgestreckt über dem Schoß Mariens, der Kopf neigt sich zur Seite, der rechte Arm hängt auf den Boden hinab. Maria beugt ihren Kopf und Oberkörper zu ihrem Sohn hin. Ihr Gesicht zeigt die tiefe, unfassbare Trauer über den Tod ihres Kindes. Im Hintergrund erkennt man den Berg Golgotha mit dem hoch aufgerichteten Kreuz.

In diesen Tagen vor dem Osterfest gedenken zahlreiche Christen der Leiden und des Sterbens von Jesus Christus. Viele tun dies, indem sie dem Kreuzweg folgen. Die 13. der 14 Stationen erinnert daran, dass Jesus vom Kreuz genommen wie es der Evangelist Johannes berichtet: „Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen und Pilatus erlaubte es ihm. Also kam er und nahm den Leichnam ab.“

Die Begleitung Jesu durch seine Mutter wird in der Bibel nicht ausdrücklich erwähnt. Doch beziehen sich gleich zwei Stationen des Kreuzweges auf Maria. Die 13., also die Kreuzabnahme und die 4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter.

In der Kunstgeschichte wird die Darstellung dieses Momentes Pietà genannt, zu Deutsch: Mitleid. Gemeint ist also das Mitleiden eines Menschen am Tod des anderen. Vor der Darstellung einer Pietà oder können die Gläubigen am Tod Jesu und der Trauer Christi ebenso mitleiden. Eine andere Bezeichnung für dieses Motiv lautet „Vesperbild“. Diese Bezeichnung bezieht sich auf die in der Bibel genannte Todesstunde Christi um drei Uhr nachmittags.

Eine solche Pietà findet sich seit 1964 in der Grafischen Sammlung der Stadt Viersen. Der Kupferstich „Pietà“ von 1596 hat eine Blattgröße von 24,5 x 17,2 cm und wurde von Henrik Goltzius angefertigt. Henrik Goltzius wurde 1558 ganz in unserer Nähe, in Bracht, geboren. Er erhielt Unterricht bei seinem Vater, dem Glasmaler Jan Goltz, der wiederum Schüler des Kupferstechers Coornhert war. 1614 wurde Goltzius zum Mitglied der Akademie von San Luca in Rom ernannt. 1617 starb er in Haarlem. Seit dem frühen 14. Jahrhundert ist das Motiv der Pietà vor allem in der Bildhauerkunst Tradition und wird von Grafik und Malerei übernommen. Eine der bekanntesten Pietà-Darstellungen ist die von Michelangelo im Petersdom.