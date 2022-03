Haushalt 2022 in Viersen : Die Personalprobleme der Stadtverwaltung

Haushalt 2022 in Viersen

Das Stadthaus in Viersen. Bei der Stadtverwaltung sind rund hundert Stellen nicht besetzt. Foto: Martin Röse

Viersen Insbesondere der Klimaschutz in Viersen kommt nicht so voran, wie er könnte. Bei der Verabschiedung des Haushalts gab‘s Kritik von CDU und Grünen. Das Problem: Mehr als hundert Stellen sind im Schnitt nicht besetzt. Welche neuen Stellen die Politik jetzt bewilligt hat.

In ihren Haushaltsreden hatten mehrere Fraktionsvorsitzende kritisiert, dass trotz zur Verfügung gestellter Gelder seitens der Politik zu wenig vorangehe — insbesondere beim Thema Klimaschutz. „Das ist nicht hinnehmbar“, erklärte Stephan Sillekens (CDU). Und Jörg Eirmbter-König (Grüne) sagte: „Planungen, die unsere Stadt nachhaltig voranbringen können, verzögern sich zum Teil über Jahre.“ Die Verwaltung hatte dies in der Vergangenheit mit Personalmangel begründet. Mehr als 100 Stellen sind im Schnitt nicht besetzt. Die Politik müsse in Zukunft verstärkt darüber nachdenken, „mit welchen Mitteln wir die Arbeit bei der Stadt Viersen noch attraktiver machen können“, sagte Sillekens,