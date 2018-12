Festival 2019: Auch 2019 werden wieder Eier mit Speck gebraten

Viersen „Unsere Geschenke mussten wir frühzeitig besorgen, weil wir wie immer bis kurz vor den Feiertagen mit dem Versand der Festivaltickets beschäftigt waren”, berichtet Saori Haigh und lacht. Ihr Mann Jürgen bestätigt: „Ja, da haben wir wieder alle zusammen Tickets eingetütet bei Tappi im Büro: Budda, Tappi, Saori und ich.“ Zum vereinbarten Ortstermin mit den Organisatoren des Festivals „Eier mit Speck“ (EmS) auf dem Hohen Busch haben sich die beiden Erstgenannten krankheitsbedingt entschuldigen lassen.

Mit den wiedervereinigten New Yorker Metal-Legenden Life Of Agony stand diesmal schon vor den Feiertagen ein erster Headliner fürs nächste EmS fest. „So zeitig waren wir noch nie dran mit den ersten Bandbestätigungen”, sagt Saori, und Jürgen verrät: „Der Tappi will sich da am liebsten auch gar nicht so früh festlegen – er hält es lieber spannend.“ Ob mit oder ohne frühzeitige Bekanntgabe des Line-Ups – wer beim diesjährigen EmS dabei sein möchte, muss sich beeilen: „Letztes Jahr waren wir Anfang Februar ausverkauft“, sagt Saori.